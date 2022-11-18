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У Києві впроваджують екстрені вимкнення світла: графіки стабілізаційних відключень не діють

18 листопада, 2022 п'ятниця
16:36
Економіка світло

У Києві 18 листопада знову змушені впроваджувати екстрені вимкнення електроенергії

Про це повідомили у ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

"На жаль,  за розпорядженням НЕК "Укренерго", вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!" – зазначено в повідомленні.

Мешканців Києва енергетики просять набратися терпіння й запевняють, що роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію.

У Київській міській держадміністрації звернули увагу на те, що під час відключення світла електросирени не працюють. Мешканці можуть стежити за повідомленнями про повітряну тривогу та відбій у застосунку "Київ Цифровий" та в Telegram-каналі КМДА, а також за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо Київ 98 FM або на частотах Українське радіо 105 FM.

  • Вранці 18 листопада на всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії.

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