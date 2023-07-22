У Києві з 24 липня повернуть оплату за паркування
У Києві з понеділка, 24 липня, повернуть плату за паркування автомобілів на муніципальних паркінгах та повернеться в Цифровий
Про це повідомляє "Київ Цифровий".
Зазначається, що оплата нараховуватиметься, доки триває паркування в застосунку. Водії можуть встановити автоматичне завершення паркування.
"Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій його зупинити. Оплачуйте паркування лише в будні", - йдеться у повідомленні.
Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.
У "Київ Цифровому" наголосили, що для того, щоб заощаджувати на оплаті паркування треба придбати паркувальний абонемент:
- Перейти у "Сервіси водія" - "Паркувальні абонементи".
- Натиснути "Придбати абонемент".
- Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
- Натиснути "Придбати".
"Не оплачуйте за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію", - додали у повідомленні.
- Нагадаємо, що з 12 квітня 2022 року в Києві паркування авто було безкоштовним.
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