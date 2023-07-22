У Києві з 24 липня повернуть оплату за паркування

Про це повідомляє "Київ Цифровий".

Зазначається, що оплата нараховуватиметься, доки триває паркування в застосунку. Водії можуть встановити автоматичне завершення паркування.

"Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій його зупинити. Оплачуйте паркування лише в будні", - йдеться у повідомленні.

Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

У "Київ Цифровому" наголосили, що для того, щоб заощаджувати на оплаті паркування треба придбати паркувальний абонемент:

Перейти у "Сервіси водія" - "Паркувальні абонементи".

Натиснути "Придбати абонемент".

Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.

Натиснути "Придбати".

"Не оплачуйте за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію", - додали у повідомленні.