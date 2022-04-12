Паркування в Києві на період воєнного стану безкоштовне, – Кличко застерігає містян від шахраїв

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм.



"Хочу ще раз наголосити: на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці - безкоштовне. Не вірте і не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування - викликайте поліцію!" - написав він.



Він нагадав, що у місті варто уважно паркувати авто, не залишати їх у недозволених місцях та на смугах громадського транспорту. Якщо автівки заважатимуть проїзду, працюватимуть евакуатори. Це потрібно для проїзду не тільки громадського транспорту, але й карет швидкої допомоги, авто з гуманітаркою та військвової техніки.

6 квітня Кличко закликав киян поки не повертатись у столицю, адже в місті залишається велика ймовірність обстрілів.

На Київщині за добу 10 квітня затримали 8 мародерів.

Новий наступ на Київ залежатиме від результату боїв на Донбасі, вважає Міноборони.

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