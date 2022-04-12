Паркування в Києві на період воєнного стану безкоштовне, – Кличко застерігає містян від шахраїв
Паркування у столиці безкоштовне, вимагають плату тільки шахраї
Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм.
"Хочу ще раз наголосити: на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці - безкоштовне. Не вірте і не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування - викликайте поліцію!" - написав він.
Він нагадав, що у місті варто уважно паркувати авто, не залишати їх у недозволених місцях та на смугах громадського транспорту. Якщо автівки заважатимуть проїзду, працюватимуть евакуатори. Це потрібно для проїзду не тільки громадського транспорту, але й карет швидкої допомоги, авто з гуманітаркою та військвової техніки.
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