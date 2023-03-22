Про це повідомила пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, зарахування буде здійснюватися на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій.

"Документи мають підтверджувати місце проживання дитини, одного з його батьків (чи людей, що їх замінюють) на території обслуговування закладу", - зазначили в КМДА.

Там наголосили, що відсутність медичної довідки до кінця травня не є підставою для відмови у зарахуванні, адже оригінали документів можна буде донести до 18 серпня 2023 року включно.

Водночас діти, які не мають свідоцтва про народження, але взяті на облік як переселенці, можуть бути зараховані без подання цього документу. Внутрішньо переміщені особи – серед пріоритетних категорій до зарахування.

Із 1 червня батьки дітей, які не прописані в Києві, можуть подати документи на вільні місця в будь-які школи столиці.

"У разі, якщо кількість заявок буде перевищувати кількість вільних місць, зарахування відбудеться методом сліпого жеребкування", - зазначили в КМДА.