У Києві зафіксували погіршення якості повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці
У Києві 9 лютого зафіксували погіршення якості повітря. Мешканцям столиці радять зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"У Києві станом на 13:00 постерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу)", - розповіли в КМДА і зазначили, що причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.
При цьому влада запевняє, що перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон теж у нормі.
Водночас чиновники радять до поліпшення ситуації зі станом повітря зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці й пити багато води. Також людям рекомендують за наявності вдома очищувача повітря увімкнути його на максимум.
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