Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За спостереженнями середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Рекорд увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

Цього року найхолодніше було саме 7 січня, тоді під ранок температура знизилась до -10,0°С. Найтепліше у перший та другий дні місяця - максимальна температура підвищилась до +13,2°С, таким чином встановивши нові рекорди за 143 роки спостережень у столиці.

Загалом у січні кліматологи зафіксували у Києві 16 температурних рекордів.

"Опадів на проспекті Науки випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми. Цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших", - наголосили у відомстві.

Моніторингова служба Європейської комісії повідомила, що літо 2022 року стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень.

У 2022 році озонова діра над Антарктидою не виросла, але й не зменшилася. На її розмір окрім хімічних сполук - фреонів, впливає й глобальне потепління.

За даними ЮНЕСКО, станом на листопад 2022 року, спостерігалась тенденція прискореного танення льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини, а до 2050 року третина з них може зовсім зникнути, що призведе до ризикованих наслідків для людства.

У перший день 2023 року синоптики зафіксували теплові температурні рекорди у Волинській області, Тернопільській та Рівненській областях, а також у Львові.

В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.

Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.

18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.