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У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку

11 січня, 2022 вiвторок
18:02
Кримінал повідомлення про замінування

У Києві правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування усіх шкіл міста

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці, передає Еспресо.Tv.

"Дійсно, є така інформація. Наразі проводиться її перевірка", - сказали у відомстві.

Правоохоронці зазначили, що у кожному районі в кожній школі працюватимуть слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з службовими собаками.

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