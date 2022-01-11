У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку
У Києві правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування усіх шкіл міста
Про це повідомляє пресслужба поліції столиці, передає Еспресо.Tv.
"Дійсно, є така інформація. Наразі проводиться її перевірка", - сказали у відомстві.
Правоохоронці зазначили, що у кожному районі в кожній школі працюватимуть слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з службовими собаками.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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