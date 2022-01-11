У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці, передає Еспресо.Tv.

"Дійсно, є така інформація. Наразі проводиться її перевірка", - сказали у відомстві.

Правоохоронці зазначили, що у кожному районі в кожній школі працюватимуть слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з службовими собаками.