У Києві запровадили нові тарифи на паркування автомобілів
7 листопада у столиці почали діяти нові тарифи на паркування транспортних засобів
Про це повідомила Київська міська рада в особі заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва.
Від 7 листопада у Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Як наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022.
Отож тепер вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування становитиме:
І зона – 35 гривень;
ІІ зона – 25 гривень;
ІІІ зона – 5 гривень.
Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах така:
І-ІІІ – 5733 гривні;
І-ІІ – 5145 гривень;
ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
ІІІ – 882 гривні.
Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон складає:
І-ІІІ – 390 гривень;
І-ІІ – 350 гривень;
ІІ-ІІІ – 250 гривень;
ІІІ – 50 гривень.
Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:
до години включно – 5 гривень;
до 2 годин включно – 10 гривень;
до 12 годин включно – 11 гривень;
до 13 годин включно – 16 гривень;
до 14 годин включно – 21 гривня;
за добу – 22 гривні.
Володимир Прокопів також нагадав, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". А можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку вже наступного тижня.
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