У Києві запровадили нові тарифи на паркування автомобілів

Про це повідомила Київська міська рада в особі заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва.

Від 7 листопада у Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Як наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022.

Отож тепер вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування становитиме:

І зона – 35 гривень;

ІІ зона – 25 гривень;

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах така:

І-ІІІ – 5733 гривні;

І-ІІ – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ – 2940 гривень;

ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон складає:

І-ІІІ – 390 гривень;

І-ІІ – 350 гривень;

ІІ-ІІІ – 250 гривень;

ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

до години включно – 5 гривень;

до 2 годин включно – 10 гривень;

до 12 годин включно – 11 гривень;

до 13 годин включно – 16 гривень;

до 14 годин включно – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Володимир Прокопів також нагадав, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". А можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку вже наступного тижня.

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