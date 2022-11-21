У Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії
У понеділок 21 листопада у столиці та Київській області застосовуються екстрені аварійні відключення електроенергії
Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.
Енергетики попередили, що в умовах аварійних відключень попередні графіки не діють.
"За вказівками "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - заявили у Yasno.
Про екстрені відключення також попередили у Київській ОВА.
"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла", - пояснили у Київській ОВА.
- 19 листопада у ДТЕК заявили, що працюють над тим, аби скоротити планові відключення світла.
- 21 листопада повідомлялося, що у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення.
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