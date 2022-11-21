У Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.

Енергетики попередили, що в умовах аварійних відключень попередні графіки не діють.

"За вказівками "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - заявили у Yasno.

Про екстрені відключення також попередили у Київській ОВА.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла", - пояснили у Київській ОВА.

19 листопада у ДТЕК заявили, що працюють над тим, аби скоротити планові відключення світла.

21 листопада повідомлялося, що у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення.

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