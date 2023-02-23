Про це поінформували в ГУ НП Києва та міській прокуратурі.

Київські поліцейські викрили на шахрайстві блогера, який незаконно привласнив близько 340 тис. гривень, зібраних на потреби українських захисників:

"Правоохоронці встановили, що для того щоб надалі вивести гроші на власні рахунки, порушник користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних Сил України. Фігурант виявив вразливість програмного забезпечення вказаного сайту та, отримавши несанкціонований доступ до його віртуального гаманця, вивів звідти майже 340 000 гривень, які призначались на потреби військових", - зазначили в пресслужбі поліції Києва.

У Київській міській прокуратурі звітували, що дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.