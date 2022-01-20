У Києві затримали громадянина Росії із санкційного списку РНБО
У Києві поліцейські затримали 50-річного чоловіка, громадянина Російської Федерації, який входить до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
"До санкційного списку (РНБО, - ред.) потрапив 50-річний чоловік, який є громадянин РФ та має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями. Як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи для затримання", - йдеться у повідомленні.
Разом із міграційною службою правоохоронці працюють над тим, щоб примусово повернути чоловіка до країни його походження. Також йому заборонять в'їзд до України.
Як передає видання Українська правда, ім'я затриманого - Валіомар Дамаданов, він є уродженцем Дагестанської Республіки.
- Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів 21 травня 2021 року.
- 24 грудня, суд задовольнив клопотання про екстрадиційний арешт вора в законі із санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський" та відправив його в СІЗО.
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