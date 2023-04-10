У Києві завершили реставрацію історичної будівлі Річкового вокзалу

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У 2021 році Річковий вокзал здали в оренду приватному Американському університету в Києві (American University Kyiv), договір оренди будівлі площею 7700 кв. м підписали на 10 років. У вересні 2022 року перші студенти розпочали навчання в онлайн за трьома бакалаврськими й двома магістерськими програмами.

У межах реставрації фасад будівлі збережено. Всередині облаштували аудиторії, конференц-зали, бібліотеку та майданчики. Тепер університет зможе розпочати офлайн навчання.

"За півтора року функціонування ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України, – ред.) став однією зі зразкових державних інституцій в частині прозорості своєї роботи та впровадження антикорупційних практик. Утім, система будівельного контролю на місцях все ще потребує реформування.

Ефективні зміни пропонує закон №5655. Після його імплементації будь-які необґрунтовані відмови будуть неможливі. Рішення про надання дозволу на введення в експлуатацію прийматиметься автоматично за умови, якщо всі необхідні документи наявні та всі умови дотримані", – сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з містобудівною реформою ДІАМ контролюватиме:

об’єкти, замовниками яких є державні органи та органи місцевого самоврядування;

критично важливі та інженерно складні об’єкти;

об’єкти, на які поширюється дія закону України "Про державну таємницю";

пам’ятки культурної спадщини національного значення.

Контроль за рештою об’єктів уповноваженими особами може здійснюватися на вибір замовника будівництва. Таким чином робиться крок до демонополізації контрольних функцій.

Довідково. Американський університет у Києві (American University Kyiv) – це перший в Україні приватний університет за стандартами американської освіти. Його відкрили у 2022 році в партнерстві з Arizona State University (ASU) – одного із найбільших університетів США, за сприяння українських та американських інвесторів. Історичну будівлю річкового вокзалу, збудовану в 1961 році, університет орендував з 2021 року. За цей час будівлю було реставровано – збережено історичний фасад та цінні панно.