У Києві зіткнулися в лоба два легковики

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



Аварія трапилася на проспекті Лобановського. Автомобіль Skoda Fabia на слизькій дорозі винесло на зустрічну смугу де він протаранив у лоба легковик Subaru.



Попри те, що автомобілі зазнали серйозних пошкоджень, люди внаслідок зіткнення не постраждали.















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