У Києві зіткнулися в лоба два легковики
Вранці у вівторок, 28 грудня, в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі двох легковиків
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Аварія трапилася на проспекті Лобановського. Автомобіль Skoda Fabia на слизькій дорозі винесло на зустрічну смугу де він протаранив у лоба легковик Subaru.
Попри те, що автомобілі зазнали серйозних пошкоджень, люди внаслідок зіткнення не постраждали.
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