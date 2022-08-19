У Києві зміниться графік роботи метро
З 21 по 24 серпня Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00
Про це повідомляє офіційний facebook Київського метрополітену.
"До уваги пасажирів! З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово", - йдеться у повідомленні.
Підземні станції, як і раніше функціонуватимуть в разі повітряної тривоги під час комендантської години.
"При вході в метрополітен, як укриття, обов’язково мати документ-посвідчення особи. Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну", - нагадали у Київському метрополітені.
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