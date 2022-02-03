Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Києві зносять павільйон на ВДНГ, де проводили фестиваль "Кураж" - там побудують Президентський університет

У Києві зносять павільйон на ВДНГ, де проводили фестиваль "Кураж" - там побудують Президентський університет

3 лютого, 2022 четвер
15:27
Суспільство ВДНГ

У Києві на території ВДНГ почали зносити павільйон №19, де проводили фестиваль "Кураж" - на його місці збудують одну з будівель Президентського університету

Про це повідомила засновниця "Куражу" Альона Гудкова на своїй сторінці у Facebook.

"На початку літа ми випадково дізналися, що нам не продовжать контракт на ВДНГ, тому що на цьому місці будуватимуть Президентський Університет. Ніхто не приходив із наміром, не питав що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають - просто нафіг і все. Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити і махати кулаками, тому прийняла обставини. Заради справедливості скажу, що Мушкін (Євген Мушкін, гендиректор ВДНГ, – ред.) намагався вмовити нас переїхати в перший павільйон, але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б тому, що вже мали", - пише Гудкова.

Вона написала, що пропонувала адміністрації ОП та ВДНГ зберігти будівлю павільйону, облаштувавши там бібліотеку, лекторій або атріум для нового університету. 

Крім цього, Гудкова заявила, що намагалася добитись компенсації за встановлений за кошти благодійників ліфт у павільйоні. За її словами, про знесення будівлі їй не повідомили і вона про це дізналась "випадково".

Гудкова додала, що були обговорення "з натяком на обіцянку" зберегти будівлю.

"А потім я побачила вчора це в сторіз, прогортаючи стрічку теж випадково. Ані ВДНГ, ані ОП не знайшли хвилини, щоб написати мені одне смс: "Ми прийняли рішення, всупереч обговоренням з натяком на обіцянку, все-таки його знести, нам шкода. І з ліфтом теж все не зрозуміло, ми просто його демонтуємо і скажемо всім, що щось придумаємо, і потім все забудуть", - додала вона.

Благодійний фестиваль "Кураж" (раніше відомий як "Кураж базар") проводився на ВДНГ з 2018 року. До його програми входили музичні виступи, майстер-класи, лекції, перфоманси і базар-барахолка.

Останній "Кураж" відбувся 16-17 жовтня 2021 року - тоді організатори заявили про безстрокові канікули через виселення з павільйону.

 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
президент
фестиваль
університет
ВДНГ
Київ
знесення
благодійсність
Читайте також:
Богдан Ауреску
2 лютого, 2022 середа
Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет
2 лютого, 2022 середа
"Не те, з чим ішли на вибори": Арахамія анонсував виключення з фракції та партії Трухіна, який на місці ДТП пропонував поліцейському хабар
Китай ООН
31 січня, 2022 понедiлок
Китай на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації довкола України: необхідно повністю реалізувати Мінські угоди і розглянути питання, якими стурбована РФ
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.14
    Купівля 28.14
    Продаж 28.42
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
3 лютого
16:08
мзс Росії
Росія припинила мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території країни у відповідь на блокування Russia Today
16:04
Європа незабаром перейде у фазу "перемир'я" з COVID-19, - ВООЗ
15:53
Резніков: Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання ТКГ до Стамбула
15:45
військова допомога США
До України прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США
15:32
Києво-Могилянська академія
Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО
15:28
солдат сша
Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі
15:25
Джеймс Кук
Один з найважливіших кораблів у історії Австралії: археологи виявили затонуле судно капітана Джеймса Кука
15:24
Військові США заявили про ліквідацію лідера Ісламської Держави Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші
15:19
Ексклюзив
Києво-Могилянська академія
"Ситуація у сфері вищої освіти критична": очільник студкомітету НаУКМА про запланований страйк за відставку Шкарлета
15:09
Обстрілював позиції ЗСУ на Луганщині: СБУ викрила учасника "ЛДНР", який втік з ОРДЛО через знущання ватажків
15:05
Олександр Трухін
На Дніпропетровщині депутати від "ЄС" ініціювали відкликання нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного на місці ДТП
15:01
Інфографіка
збірна України, футзал
Україна - Росія: де та коли дивитись півфінал Євро-2022 з футзалу
14:55
За хабар у $8 тис: двоє колишніх суддів отримали 7 і 7,5 років ув'язнення
14:46
Норвегія перехопила російський літак винищувачами F-35
14:39
Сергій Кузьміних
Не прийшов за викликом: НАБУ оголосило викритого на хабарі нардепа-"слугу" Кузьміних у розшук
14:13
Український автобус з 27 людьми потрапив у ДТП у Польщі
14:10
Кіра Рудик
ДБР викликало на допит голову партії "Голос" Рудик у справі про можливу розтрату понад 1 млн грн
14:08
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
13:50
COVID
На Херсонщині зареєстрували перші зараження на "Омікрон"
13:37
Олексій Резніков
Резніков: Україна не планує наступу щодо ОРДЛО і Криму
13:30
Єнс Столтенберг
Переміщення російських військ до Білорусі - найбільше з часів Холодної війни, - Столтенберг
13:15
В Україні майже 27 тис. хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях, - МОЗ
13:11
Президент Туреччини Ердоган прибув до Києва
13:11
Наталка Діденко
Мороз, сніг і відлига, - синоптик Наталка Діденко про погоду 4-6 лютого
13:07
Польща організовує саміт Веймарського трикутника для обговорення агресії РФ щодо України
13:01
Луїс Адріану
Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" повертається з Бразилії до Європи
12:55
Кіра Рудик
"ДБР – ручний орган Банкової для політичних переслідувань", – Кіра Рудик
12:40
На Банкову прийшли родичі військових, які загинули від "дідівщини" в армії
"Наших дітей вбили, хто відповідатиме?": батьки військових, загиблих внаслідок нестатутних відносин, влаштували протест під Офісом президента
12:29
коронавірус
Швеція планує скасувати ковідні обмеження з 9 лютого
12:27
Інфографіка
Іван Шмуратко
Олімпіада-2022: Лідер збірної України за день до старту на Іграх в Пекіні захворів на коронавірус
12:26
Байрактар
Під час візиту Ердогана буде підписано угоду про будівництво в Україні заводу з виробництва "байрактарів", - Резніков
12:25
МЗС Білорусі
МЗС Білорусі викликало посла України через "запуск безпілотника", Київ назвав це провокацією
12:20
Зеленський
Більше половини українців вважають Зеленського та його уряд нездатним подолати економічну кризу - Центр Разумкова
12:16
Ірина Геращенко
Справа Трухіна: "Європейська Солідарність" отримала підписні листи і вимагає терміново провести засідання Ради
12:06
Марія Іонова
"Бажання влади задобрити Путіна шкодить національним інтересам України", – Марія Іонова
12:04
Олексій Резніков
"Імовірність ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - Міноборони
11:57
Порошенко
З санкціями економічне зростання Росії дорівнює нулю: Порошенко в інтерв´ю італійській Corriere della Sera
11:52
Аргентина
В Аргентині щонайменше 17 людей загинули від отруєного кокаїну, ще понад 50 госпіталізовані
11:45
СБУ
Запобігли вивезенню військових товарів на 800 млн грн: СБУ підвела підсумки 2021 року
11:44
Новак Джокович
Тенісист-антивакцинатор Джокович вирішив щепитися від COVID-19 через перемогу Надаля на Australian Open, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV