У Києві зносять павільйон на ВДНГ, де проводили фестиваль "Кураж" - там побудують Президентський університет

Про це повідомила засновниця "Куражу" Альона Гудкова на своїй сторінці у Facebook.



"На початку літа ми випадково дізналися, що нам не продовжать контракт на ВДНГ, тому що на цьому місці будуватимуть Президентський Університет. Ніхто не приходив із наміром, не питав що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають - просто нафіг і все. Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити і махати кулаками, тому прийняла обставини. Заради справедливості скажу, що Мушкін (Євген Мушкін, гендиректор ВДНГ, – ред.) намагався вмовити нас переїхати в перший павільйон, але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б тому, що вже мали", - пише Гудкова.



Вона написала, що пропонувала адміністрації ОП та ВДНГ зберігти будівлю павільйону, облаштувавши там бібліотеку, лекторій або атріум для нового університету.



Крім цього, Гудкова заявила, що намагалася добитись компенсації за встановлений за кошти благодійників ліфт у павільйоні. За її словами, про знесення будівлі їй не повідомили і вона про це дізналась "випадково".



Гудкова додала, що були обговорення "з натяком на обіцянку" зберегти будівлю.



"А потім я побачила вчора це в сторіз, прогортаючи стрічку теж випадково. Ані ВДНГ, ані ОП не знайшли хвилини, щоб написати мені одне смс: "Ми прийняли рішення, всупереч обговоренням з натяком на обіцянку, все-таки його знести, нам шкода. І з ліфтом теж все не зрозуміло, ми просто його демонтуємо і скажемо всім, що щось придумаємо, і потім все забудуть", - додала вона.



Благодійний фестиваль "Кураж" (раніше відомий як "Кураж базар") проводився на ВДНГ з 2018 року. До його програми входили музичні виступи, майстер-класи, лекції, перфоманси і базар-барахолка.



Останній "Кураж" відбувся 16-17 жовтня 2021 року - тоді організатори заявили про безстрокові канікули через виселення з павільйону.

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