У Києві зоомагазин звільнив дівчину через ВІЛ-позитивний статус

Про це повідомляє благодійна організація TEENERGIZER.

20-річна Ліза проходила стажування в одному з київських зоомагазинів мережі "Zoo-club". Після того, як вона розповіла колезі про свій ВІЛ-позитивний статус, дівчину звільнили. Причина - "можливі ризики для колективу".

Дівчина вже чотири роки живе з відкритим ВІЛ-позитивним статусом та приймає антиретровірусну терапію. АРВ-терапія пригнічує вірус настільки, що він не передається іншим.

Фото: instagram.com/teenergizer