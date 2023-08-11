У Києві зоомагазин звільнив дівчину через ВІЛ-позитивний статус
Київський зоомагазин відмовив у роботі дівчині через ВІЛ-позитивний статус
Про це повідомляє благодійна організація TEENERGIZER.
20-річна Ліза проходила стажування в одному з київських зоомагазинів мережі "Zoo-club". Після того, як вона розповіла колезі про свій ВІЛ-позитивний статус, дівчину звільнили. Причина - "можливі ризики для колективу".
Дівчина вже чотири роки живе з відкритим ВІЛ-позитивним статусом та приймає антиретровірусну терапію. АРВ-терапія пригнічує вірус настільки, що він не передається іншим.
Фото: instagram.com/teenergizer
- В Україні запустили мобільний додаток "Complete Care4you" - він допоможе пацієнтам з ВІЛ, туберкульозом або замісною підтримувальною терапією слідкувати за здоров'ям.
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