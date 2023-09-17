У Києві з'явився новий мурал присвячений бійцю "Азова"
Мурал присвячений бійцю "Азова" Андрію Огороднику на позивний "Оджос", який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив рідний Київ
Про це повідомляє один із авторів мурала, художник Віталій Гідеван на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що новий мурал присвячений бійцю "Азова" Андрію Огороднику на позивний "Оджос", який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив рідний Київ, а потім полетів до заблокованого Маріуполя на допомогу бійцям "Азову".
"24 лютого 2022 року він добровольцем долучився до підрозділу ТрО "Азов-Київ". На Київщині Оджос із побратимами тримав позиції в районі сіл Мощун, Горенка і Пуща-Водиця. 25 березня Оджос разом з іншими добровольцями відправився на підсилення у місто Маріуполь, де приєднався до бійців "Азову"", - повідомив у своєму дописі Віталій Гідеван.
15 квітня Оджос разом із бійцями свого підрозділу здійснив прорив на "Азовсталь", де і загинув від уламкового поранення 26 квітня 2022 року.
Того дня по його позиції був приліт із 82-мм міномета. Кілька годин воїна намагались врятувати азовські медики, але марно. Андрію було лише 23 роки.
Мурал був створений за ініціативою мами бійця Світлана Лисенко та з допомогою не байдужих людей, які сприяли у організації створення муралу.
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