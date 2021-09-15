У Київавтодорі та ще одинадцяти столичних підприємствах провели обшуки

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура спільно зі слідчими Національної поліції Києва та працівниками Управління спеціальних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань на основі ухвали судді провели санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ міста Києва.



Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.



У ході обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати підприємств:

придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солі, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);

списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;

використання комунального автотранспорту в особистих цілях;

незаконне працевлаштування та виплата заробітної плати працівникам, які не виконували роботу, а також за іншими фактами привласнення.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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