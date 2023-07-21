Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"У межах провадження 21.07.2023 на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки відбуваються за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами комунальної корпорації Київавтодор та шляхово-експлутуаційних управлінь Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

За даними слідства, чиновники стимулювали успішний результат тендерів на ремонт доріг та благоустрій для підприємств, які перебували у їхньому підпорядкуванні.