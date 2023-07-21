У Київавтодорі та в його підрядників проводять 20 обшуків у справі про розкрадання коштів
Правоохоронці проводять 20 одночасних обшуків у комунальній корпорації Київавтодор, районних відділеннях та у підрядників щодо розкрадання бюджетних коштів
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"У межах провадження 21.07.2023 на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшуки відбуваються за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами комунальної корпорації Київавтодор та шляхово-експлутуаційних управлінь Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.
За даними слідства, чиновники стимулювали успішний результат тендерів на ремонт доріг та благоустрій для підприємств, які перебували у їхньому підпорядкуванні.
- Заступнику директора Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості зі збитками майже у 2 млн грн.
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