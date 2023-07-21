У Київраді розповіли, що заважає встановити мобільні укриття в столиці

Про це заявила депутатка Київради Ганна Свириденко.

"Наразі у Києві відсутні мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та місцях сімейного відпочинку через проблеми, які виникають зі встановленням таких захисних споруд через обмеження у нормативних документах. У Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС України опрацьовують пропозиції щодо внесення змін до нормативної бази для прискорення встановлення мобільних укриттів", - сказала вона.

За її словами, ця проблема є не тільки в Києві, а й в інших областях, зокрема на лінії зіткнення.

Свириденко заявила про підготовку проєкту рішення Київської міської ради про звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо зміни чинних нормативів.