У Київраді розповіли, що заважає встановити мобільні укриття в столиці
Створити в Києві мережу мобільних укриттів, які б розв'язували проблему відсутності стаціонарних, неможливо без змін до законодавства
Про це заявила депутатка Київради Ганна Свириденко.
"Наразі у Києві відсутні мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та місцях сімейного відпочинку через проблеми, які виникають зі встановленням таких захисних споруд через обмеження у нормативних документах. У Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС України опрацьовують пропозиції щодо внесення змін до нормативної бази для прискорення встановлення мобільних укриттів", - сказала вона.
За її словами, ця проблема є не тільки в Києві, а й в інших областях, зокрема на лінії зіткнення.
Свириденко заявила про підготовку проєкту рішення Київської міської ради про звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо зміни чинних нормативів.
- У листопаді минулого року мобільні укриття встановити на зупинках у Дніпрі.
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