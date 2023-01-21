У Київській фортеці вшанували учасників Січневого повстання проти Російської імперії
Сьогодні, 21 січня 2023 року, офіційні представники України, Польщі та Литви спільно долучилися до урочистої церемонії з нагоди 160-ї річниці Січневого повстання 1863-1864 рр. Захід відбувся у Київській фортеці, що на столичному Печерську
Про це у себе в ТГ-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Радий, що під час повномасштабної війни нам вдалось разом з заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийніс, посолом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким та послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом бути тут зараз. Попереду ціла низка заходів присвячених цій даті", - зазначив Ткаченко.
Антиімперське повстання, що розпочалось у січні 1863 року, стало масштабним збройним виступом народів колишньої Речі Посполитої.
"В ході цього повстання поляки, українці, литовці та білоруси пліч-о-пліч боролися проти російського імперіалізму. Саме цьому повстанню ми завдячуємо гаслом "За вашу і нашу свободу", - нагадав міністр.
"Ще тоді ми разом боролись проти російського імперіалізму та за свободу. Січневе повстання завершилось трагічно, але заклало основи для вільних країн - України, Польщі та Литви. Сьогодні продовжуємо боротьбу проти російських варварів разом. І цього разу - переможемо", - наголосив Олександр Ткаченко.
Довідка
Як пише "Вечірній Київ", Січневе повстання — визвольне повстання 1863-1864 років проти панування Російської імперії. Розпочалося 22 січня 1863 року з атаки польських повстанців на російські гарнізони. Поляків підтримали українці, литовці і білоруси.
За півтора року відбулося близько 1200 битв і сутичок.
До вересня 1864 року повстання придушили.
Близько тисячі заколотників стратили, щонайменше 38 тисяч засудили до каторги чи заслання до Сибіру.
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