Про це у себе в ТГ-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Радий, що під час повномасштабної війни нам вдалось разом з заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийніс, посолом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким та послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом бути тут зараз. Попереду ціла низка заходів присвячених цій даті", - зазначив Ткаченко.

Антиімперське повстання, що розпочалось у січні 1863 року, стало масштабним збройним виступом народів колишньої Речі Посполитої.

"В ході цього повстання поляки, українці, литовці та білоруси пліч-о-пліч боролися проти російського імперіалізму. Саме цьому повстанню ми завдячуємо гаслом "За вашу і нашу свободу", - нагадав міністр.

"Ще тоді ми разом боролись проти російського імперіалізму та за свободу. Січневе повстання завершилось трагічно, але заклало основи для вільних країн - України, Польщі та Литви. Сьогодні продовжуємо боротьбу проти російських варварів разом. І цього разу - переможемо", - наголосив Олександр Ткаченко.

Довідка

Як пише "Вечірній Київ", Січневе повстання — визвольне повстання 1863-1864 років проти панування Російської імперії. Розпочалося 22 січня 1863 року з атаки польських повстанців на російські гарнізони. Поляків підтримали українці, литовці і білоруси.

За півтора року відбулося близько 1200 битв і сутичок.

До вересня 1864 року повстання придушили.

Близько тисячі заколотників стратили, щонайменше 38 тисяч засудили до каторги чи заслання до Сибіру.

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