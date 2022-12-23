У Київській ОВА заявили про покращення ситуації з електроенергією: дефіцит потужності в області – на рівні 50%
Енергетична ситуація в Київській області незначною мірою покращилася, дефіцит потужності нині складає близько 50%, але може зменшитись у найближчі 2-3 дні
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Згідно з доведеними Укренерго обсягами, дефіцит електроенергії в регіоні складає близько 50%. Пріоритетно заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури", - написав він.
За його словами, за останню добу ситуація з електропостачанням у регіоні стала кращою": у Білій Церкві, Василькові, Фастові та у Вишгородському районі світло вимикають за графіком 4/4.
"Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин", - підкреслив Кулеба.
Він зазначив, що за умови відсутності нових обстрілів ситуація з енергопостачанням області ще більше покращиться за 2-3 дні.
- 20 грудня Кулеба повідомив, що 80% мешканців Київщини залишились без світла.
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