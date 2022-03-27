У київському метро затримали чоловіка з боєприпасами
При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену правоохоронці виявили чоловіка, який намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої
Про це повідомляють з Нацполіції Києва, - інформує Еспресо.TV.
"У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф-1, запал до неї та 76 набоїв до автомата. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант виявився уродженцем Житомирщини 1997 року народження", - йдеться в повідомленні.
Слідчий відділ управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Чоловіку загрожує до семи років в'язниці.
Нагадаємо, у Харкові затримали торговця "гуманітаркою".
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