Про це повідомляють з Нацполіції Києва, - інформує Еспресо.TV.



"У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф-1, запал до неї та 76 набоїв до автомата. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант виявився уродженцем Житомирщини 1997 року народження", - йдеться в повідомленні.



Слідчий відділ управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Чоловіку загрожує до семи років в'язниці.



Нагадаємо, у Харкові затримали торговця "гуманітаркою".



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