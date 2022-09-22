У кількох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби 22 вересня
У трьох громадах Полтавщини 22 вересня триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"22 вересня на території Полтавської, Лохвицької та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
- 21 вересня провели навчальні стрільби в Полтавській і Хорольській громадах Полтавщини.
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