На Полтавщині 21 вересня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Полтавській і Хорольській громадах Полтавщини 21 вересня проведуть навчальні стрільби. Місцевих попередили про постріли
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"21 вересня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Дмитро Лунін додав у телеграмі, що навчальні стрільби триватимуть і в Хорольській громаді.
- 16 вересня провели навчальні стрільби в Полтавській, Лубенській, Сергіївській і Новоселівській громадах Полтавщини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.49
Купівля 40.49Продаж 41.45
-
EUR
Купівля 39.96Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе