Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"21 вересня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

Дмитро Лунін додав у телеграмі, що навчальні стрільби триватимуть і в Хорольській громаді.

16 вересня провели навчальні стрільби в Полтавській, Лубенській, Сергіївській і Новоселівській громадах Полтавщини.

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