У кінотеатрах Росії замість світових кінопрем'єр, що скасовані через санкції, крутитимуть радянську класику

Російська кіностудія уже вирішила "потішити" глядача, оцифрованими версіями "кінокартин, створених на студії у різні роки, які завоювали глядацьку любов", інформує Еспресо.TV

У повідомленні компанії йдеться, що "Мосфільм" пропонує кінотеатрам показувати фільми, створені на студії в різні роки, які завоювали глядацьку любов.

На сьогодні оцифровано і підготовлено до повторного кінотеатрального прокату 12 художніх фільмів: "Іванове дитинство", "Андрій Рублев", "Солярис", "Дзеркало", "Сталкер", "Ми з джазу", "Кур’єр" та інші. Також кіноконцерн планує розширити асортимент, опираючись на побажання глядачів.

Відзначимо, що на фоні відходу з Росії зарубіжних прокатчиков, раніше компанія "Наше кіно" вже пропонувала випустити в прокат фільми "Брат", "Брат 2" і "Жмурки".

Також у кінотеатрах Росії зараз почали масово з'являтись індійські фільми.

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