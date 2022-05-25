У Киргизстані на Піку Путіна замайорів український стяг

Відео з українським прапором на вершині Пік Путіна з'явилося у Twitter.

"Якщо у світі існує Пік П*тіна і український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, уявлення немає, хто", – зіронізувала авторка твіту під ніком "Альпинистка с Веткой".

Пізніше "Українська правда" поговорила з альпіністами, які принесли на пік синьо-жовтий прапор.



Хлопець і дівчина, які займаються гірським туризмом, просили не називати їхні імена з огляду на безпеку. "Ми раптово вирішили піднятися на "Пік Путіна" і раптово побачили там прапор. Киргизстан – це не Польща, і тут чимало налаштованих за так звану "спецоперацію" людей. Говоримо, що прапор повісили якісь невідомі. Але якщо хтось його зніме, ми знову заплануємо експедицію на "Пік" і подивимося, що там відбувається", – каже альпіністка.

З'ясувалося, що три роки тому хлопець і дівчина виїхали з Росії і тепер живуть у Киргизстані, 90% часу пара проводить у горах, де немає зв’язку. Молоді люди водять групи у гори, у них було дуже багато клієнтів з України.

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