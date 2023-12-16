У Китаї через негоду зіштовхнулися два потяги метро: понад 500 постраждалих
У четвер, 14 грудня, у гірській західній частині Пекіна зіткнулися два наземні потяги метрополітену. Унаслідок цього понад 500 людей постраждали
Про це пише АР.
"Аварія сталася ввечері в четвер у гірській західній частині Пекіна на надземній частині розгалуженої лінії метро Changping", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через слизькі колії потяг не зміг вчасно загальмувати. Усіх пасажирів евакуювали. 515 людей шпиталізували, зокрема 102 із переломами кісток. Станом на 15 грудня у лікарнях залишалися 67 людей.
Крім цього, сильний сніг спричинив призупинення руху деяких поїздів і закриття шкіл.
- 14-15 грудня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву.
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