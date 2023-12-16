У Китаї через негоду зіштовхнулися два потяги метро: понад 500 постраждалих

Про це пише АР.

"Аварія сталася ввечері в четвер у гірській західній частині Пекіна на надземній частині розгалуженої лінії метро Changping", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через слизькі колії потяг не зміг вчасно загальмувати. Усіх пасажирів евакуювали. 515 людей шпиталізували, зокрема 102 із переломами кісток. Станом на 15 грудня у лікарнях залишалися 67 людей.

Крім цього, сильний сніг спричинив призупинення руху деяких поїздів і закриття шкіл.