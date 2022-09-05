У Китаї стався землетрус, який забрав життя 21 людини і спровокував зсуви ґрунту

Про це повідомляє AP.

Поштовх стався в гірській місцевості в окрузі Лудінг незабаром після полудня, повідомив Китайський центр землетрусів.

Сичуань, який розташований на краю Тибетського плато, де стикаються тектонічні плити, регулярно страждає від землетрусів. Два землетруси в червні забрали життя щонайменше чотирьох людей.

Окрім загиблих, влада повідомила про падіння каменів і ґрунту зі схилів гір, що спричинило пошкодження будинків і перебої з електропостачанням, повідомила державна телекомпанія CCTV. Один зсув перекрив сільську трасу, залишивши її всипаною камінням, повідомили в МНС.

У Ченду, за 200 кілометрів від епіцентру, здригнулися будівлі. Мешканка Цзян Даньлі сказала, що вона п'ять хвилин ховалася під столом у своїй квартирі на 31 поверсі. Багато її сусідів кинулися вниз, побоюючись поштовхів.

"У червні був сильний землетрус, але це було не дуже страшно. Цього разу мені було дуже страшно, тому що я живу на високому поверсі, і від тряски у мене запаморочилося в голові", — розповіла вона Associated Press.

Землетрус стався після хвилі спеки та посухи, які призвели до нестачі води та відключень електроенергії через залежність Сичуані від гідроенергетики. Це сталося на додачу до останнього масштабного карантину згідно з суворою політикою Китаю "нульового поширення COVID".

Геологічна служба США зафіксувала землетрус у понеділок магнітудою 6,6 на відносно невеликій глибині 10 кілометрів.

Найбільш смертоносним землетрусом у Китаї за останні роки був землетрус магнітудою 7,9 у 2008 році, який забрав життя майже 90 000 людей у ​​Сичуані. Поштовх зруйнував міста, школи та сільські громади за межами Ченду, що призвело до багаторічних зусиль щодо відновлення з більш стійких матеріалів.

Нагадаємо, землетрус на північному сході Афганістану забрав життя щонайменше восьми людей вранці в понеділок, і кількість жертв може зрости

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb