У Китаї закрили на карантин 13-мільйонне місто після виявлення більше сотні випадків COVID-19

Про це повідомляє The Guardian.



У четвер, 23 грудня, влада міста Сіань оголосила карантин після того, як під час другого раунду масового тестування було виявлено 127 випадків зараження COVID-19.



Видання зазначає, що обмеження вступили в дію трохи більше, ніж за місяць до встановленої дати початку Зимових олімпійських ігор у Пекіні.



Усім 13 млн жителям Сіаня заборонено покидати свої будинки, за винятком покупок предметів першої необхідності через день або в надзвичайних випадках. Сполучення з іншими містами припинено, за винятком виняткових обставин, які потребують офіційного дозволу. Також закрито всі підприємства, робота яких не є життєво необхідною.



Ці обмежувальні заходи є одними з найсуворіших з того часу, як влада Китаю закрила на карантин 11 млн жителів Ухані на початку 2020 року, де вперше було виявлено вірус COVID-19.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb