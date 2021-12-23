У Китаї закрили на карантин 13-мільйонне місто після виявлення більше сотні випадків COVID-19
13 мільйонів мешканців китайського міста Сіань сядуть на карантин після виявлення 127 випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє The Guardian.
У четвер, 23 грудня, влада міста Сіань оголосила карантин після того, як під час другого раунду масового тестування було виявлено 127 випадків зараження COVID-19.
Видання зазначає, що обмеження вступили в дію трохи більше, ніж за місяць до встановленої дати початку Зимових олімпійських ігор у Пекіні.
Усім 13 млн жителям Сіаня заборонено покидати свої будинки, за винятком покупок предметів першої необхідності через день або в надзвичайних випадках. Сполучення з іншими містами припинено, за винятком виняткових обставин, які потребують офіційного дозволу. Також закрито всі підприємства, робота яких не є життєво необхідною.
Ці обмежувальні заходи є одними з найсуворіших з того часу, як влада Китаю закрила на карантин 11 млн жителів Ухані на початку 2020 року, де вперше було виявлено вірус COVID-19.
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