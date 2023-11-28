У Китаї заявили, що незалежність Тайваню "означає війну"
У понеділок, 27 листопада, речник материкового Китаю заявив про готовність створити широкий простір для мирного возз'єднання через Тайванську протоку, але при цьому не залишить місця для сепаратистської діяльності, спрямованої на "незалежність Тайваню"
Про це повідомляє CGTN.
Речник Управління у справах Тайваню Державної ради КНР Чень Біньхуа зробив цю заяву у відповідь на нещодавні коментарі політиків з Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чінте і Сяо Бі-хіма щодо відносин через Тайванську протоку.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, вони висловили думку, що на материковій стороні не існує жодних планів щодо силового нападу на тайванський регіон.
Чень заявив, що материк не буде терпіти або проявляти поблажливість до сил "незалежності Тайваню", якщо вони наважаться ризикувати та провокувати інциденти, що сприятимуть "незалежності Тайваню".
Посилаючись на Закон про боротьбу з відокремленням, він заявив, що держава повинна використовувати немирні засоби та інші необхідні заходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності Китаю.
"Я хочу підкреслити, що "незалежність Тайваню" означає війну", - додав речник.
Чень заявив, що Лай і Сяо, обидва прихильники "незалежності Тайваню", спотворювали факти та применшували шкідливість і небезпеку сепаратистської діяльності, щоб обдурити виборців на виборах керівництва Тайваню у 2024 році.
Він закликав жителів Тайванського регіону виступити проти "незалежності Тайваню" і сприяти поверненню відносин між двома протоками на шлях мирного розвитку.
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Сі Цзіньпін під час переговорів з Джо Байденом 15 листопада заявив, що Тайвань є найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США.
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