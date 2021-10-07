У КМДА назвали крайнім заходом запровадження транспортних обмежень через COVID-19

Про це заявив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба на зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес-асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".



"У нас наразі немає планів запроваджувати ці обмеження, я думаю, що це буде лише крайній захід. Така на сьогодні позиція КМДА", - сказав Кулеба.



Перший заступник голови КМДА також додав, що питання запровадження спецперепусток наразі не стоїть, але столична влада опрацьовує механізми на випадок, "якщо ситуація виходитиме з-під контролю і буде необхідно запровадити обмеження у роботі громадського транспорту".



При цьому чиновник наголосив, що у разі запровадження обмежень на проїзд у громадському транспорті сертифікати про вакцинацію не використовуватимуть як перепустки, а транспортом користуватимуться лише співробітники підприємств критичної інфраструктури.



"Наразі ми не бачимо можливості робити це за допомогою COVID-сертифіката", - сказав Кулеба.



Водночас чиновник розповів, що КМДА опрацбовує можливість запровадження електронних перепусток і для цього створено кілька робочих груп.



За словами Кулеби, київська влада врахувала досвід і помилки організації роботи громадського транспорту, що мали місце під час попереднього локдауну, зокрема щодо 50% завантаження транспорту.



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