У КМДА назвали підприємства, які зможуть отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину

Про це повідомляє РБК-Україна.



За словами заступника голови КМДА Володимира Бондаренка, отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину зможуть працівники підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.



"Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють у сферах фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство", - цитує агентство слова Бондаренка в ефірі одного з телеканалів.



Він зауважив, що у порівнянні з попередніми локдаунами цей перелік буде розширений.



За словами Бондаренка, підготовка до запровадження перепусток означає, що в місті не виключають можливості нового посилення карантину.



Крім того, додав він, влада міста працює над тим, щоб видавати перепустки для відвідування медичних установ. Водночас, для некритичних випадків спецперепустки не передбачені.

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