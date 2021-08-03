Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка У КМДА назвали підприємства, які зможуть отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину

У КМДА назвали підприємства, які зможуть отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину

3 серпня, 2021 вiвторок
12:21
Економіка спецперепустка на транспорт

Отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину зможуть працівники підприємств, які забезпечують життєдіяльність столиці

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами заступника голови КМДА Володимира Бондаренка, отримати спецперепустки на транспорт у разі посилення карантину зможуть працівники підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

"Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють у сферах фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство", - цитує агентство слова Бондаренка в ефірі одного з телеканалів.

Він зауважив, що у порівнянні з попередніми локдаунами цей перелік буде розширений.

За словами Бондаренка, підготовка до запровадження перепусток означає, що в місті не виключають можливості нового посилення карантину.

Крім того, додав він, влада міста працює над тим, щоб видавати перепустки для відвідування медичних установ. Водночас, для некритичних випадків спецперепустки не передбачені.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Девін Хейні
2 серпня, 2021 понедiлок
Непереможний чемпіон світу знову заговорив про бажання битись з Ломаченком
Антон Дробович
2 серпня, 2021 понедiлок
Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
2 серпня, 2021 понедiлок
"Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.77
    Купівля 26.77
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.69
    Продаж 32.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
3 серпня
13:07
Беленюк забезпечив Україні ще одну медаль Олімпіади-2020
12:46
Парвіз Насібов (на передньому плані)
Олімпіада-2020: Борець Насібов вийшов до фіналу та гарантував Україні медаль Ігор у Токіо
12:44
Штурм Капітолія у США: двоє поліцейських, які захищали будівлю, скоїли суїцид. Раніше це зробили двоє їхніх колег
12:14
Зеленський
"Це моя земля, це не їхня земля, це ніколи не буде російською територією": Зеленський назвав повернення Криму "питанням часу"
12:05
На узбережжі Хорватії спалахнули лісові пожежі
12:02
Наживо
Роман Безсмертний Сергій Руденко
Вбивство співзасновника "Білоруського дому" у Києві. Роман Безсмертний у стрімі з Сергієм Руденком
12:02
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Ф'юрі перед третім боєм "налякав" Вайлдера своєю вагою
11:37
Петро Пахнюк
Олімпіада-2020: Український гімнаст Пахнюк став сьомим у "золотій" дисципліні Верняєва
11:27
Amazon
Amazon випустить серіал за книгою "Володар перснів" у вересні 2022 року
11:23
МВФ
Україна отримає від МВФ $2,7 млрд 23 серпня: на що підуть гроші
11:20
Джорджо К'єлліні
"Ювентус" продовжив контракт із героєм Євро-2020
11:13
щеплення від коронавірусу
У США 70% дорослого населення зробили як мінімум перше щеплення від коронавірусу
10:58
Зеленський
Зеленський підписав закон про вдосконалення корпоративного управління в банках
10:52
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Експертне журі книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для дорослих"
10:50
США - Іспанія, Олімпіада-2020
Олімпіада-2020: Збірна США перемогла Іспанію у чвертьфіналі баскетбольного турніру
10:48
Віталій Шишов
За Шишовим стежили, поліція це знала, - Білоруський дім в Україні
10:44
Північний потік
Глави комітетів парламентів 9 країн виступили проти "Північного потоку-2": вони вимагають ПДЧ в НАТО для України та перспективу членства в ЄС
10:29
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
Віталій Портников: Вбивство Шишова - ще одне свідчення деградації інституцій
10:22
Дмитро Кулеба
МЗС запустило іспаномовну версію сайту України
10:09
Зеленський
Зеленський підписав закон про механізми виведення банків з ринку
10:04
129 населених пунктів залишаються без світла у 6 областях
09:48
Михайло Подоляк
У Офісі президента підтримують розділення структури МВС, - Подоляк
09:28
вакцина
В Україні за добу зробили 125 тис. щеплень від коронавірусу
09:23
курс долара
Курс валют: ціна долара дещо зросла
09:09
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
У Києві знайшли повішеним очільника "Білоруського дому в Україні"
08:57
МВФ
МВФ надасть Україні $2,7 млрд допомоги
08:48
У Німеччині вирішили вводити третю дозу вакцини окремим групам населення та дозволили щепитись усім підліткам
08:41
Христина Тимановська
Блінкен відреагував на переслідування білоруської легкоатлетки режимом Лукашенка
08:27
коронавірус
В Україні зафіксували понад 800 нових випадків COVID-19 за добу
08:21
Марина Бех-Романчук
Олімпіада-2020: Бех-Романчук через п'ять заступів залишилася без медалі у стрибках у довжину
08:16
"Через закінчення віз": США видворяють 24 російських дипломатів з країни, - посол РФ
08:03
Зеленський
До Дня Повітряних Сил: Зеленський нагородив медалями 19 військових. СПИСОК
07:42
Жан Беленюк (у синьому трико)
Олімпіада-2020: Українці Беленюк та Насібов стали півфіналістами Ігор у Токіо
07:35
ООС
З початку доби окупанти тричі обстріляли українські війська у зоні ООС
07:25
Ірина Коляденко (ліворуч)
Олімпіада-2020: Українка Коляденко вийшла до півфіналу на Іграх у Токіо у боротьбі
07:17
Білл Гейтс та Мелінда Гейтс
Подружжя Гейтсів офіційно закінчило процес розлучення, - Reuters
07:15
Інфографіка
"Шахтар"
"Генк" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
06:59
"Львів" - "Шахтар"
УПЛ: результати усіх матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу
2021, понедiлок
2 серпня
23:00
Рябошапка стверджує, що Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом. У президента заперечують
22:58
У Запоріжжі сталася пожежа у багатоквартирному будинку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV