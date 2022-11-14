У КМДА радять киянам обов'язково запастись вогнегасниками через відключення електрики
Киян закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час відключення електроенергії через використання свічок, газових пальників та генераторів
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії. Для захисту оселі від пожежі обов’язково запасіться вогнегасником", – закликають у КМДА.
У КМДА розробили рекомендації, як убезпечити себе та житло від пожежі під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів у періоди відключення світла. Киян просять дотримуватись цих рекомендацій та споживати електроенергію свідомо.
- 14 листопада у Києві та восьми областях діятимуть планові відключення електроенергії.
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