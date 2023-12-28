У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн

Про це він сказав у інтерв'ю "Вечірньому Києву".

"100 млн грн місто виділило на зведення нових фортифікаційних споруд на околицях столиці. На сьогодні ми вважаємо, що загроза для Києва не зникла. Але якщо місто та його мешканці будуть готові в будь-який час до оборони, ворог буде бачити, що ми підготувалися його зустріти, то суттєво підвищиться вірогідність того, що він не посміє знов напасти", - заявив чиновник.

За його словами, у 2023 році понад 7 млрд грн, тобто 10% із бюджету міста, було спрямовано на допомогу військовим.

"Зокрема, за програмою "Захисник Києва", якою опікується Департамент муніципальної безпеки, на допомогу військовим передбачено майже 5 млрд грн. З них 3,5 млрд пішли безпосередньо самим військовим частинам. Командири частин звертаються до міста, й на виділені гроші самі закуповують те, що необхідно їх підрозділам", - сказав Щербіна.

"Так 1,5 млрд з цієї суми вони витратили на закупівлю дронів. Військові самі обирають, які безпілотники їм більш потрібні", - додав чиновник.

Також 100 млн грн місто виділяє на винагороду тим добровольчим формуванням територіальної оборони, хто виконував бойові розпорядження протягом року.