У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агенції в Білому домі, КНДР проігнорувала пропозицію США допомогти у боротьбі з коронавірусом, оскільки вважає наміри нещирими.

За словами співрозмовника Reuters, Північна Корея вважає, що США використовують ворожу політику щодо Пхеньяна, регулярно проводять військові навчання і схвалюють санкції. Тому в КНДР вважають неможливою щиру допомогу з боку США.

21 травня під час візиту до Південної Кореї президент Джо Байден заявив, що США пропонували Північній Кореї допомогу з вакцинами від коронавірусу, проте Пхеньян відмовився від пропозиції.

Лише за останню добу в Північній Кореї було виявлено понад 186 тис. хворих із симптомами лихоманки. Загальна кількість таких хворих з кінця квітня сягає понад 2,64 млн. Ймовірно усі вони були заражені коронавірусом.

12 травня КНДР вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус.

16 травня Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.

21 травня Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином, якщо лідер КНДР виявить серйозний підхід до діалогу.

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