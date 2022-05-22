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У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters

22 травня, 2022 неділя
09:35
Світ Кім Чен Ин

Північна Корея відмовилася від пропозиції США про допомогу у боротьбі з коронавірусом

Про це повідомляє Reuters

За інформацією джерел агенції в Білому домі, КНДР проігнорувала пропозицію США допомогти у боротьбі з коронавірусом, оскільки вважає наміри нещирими. 

За словами співрозмовника Reuters, Північна Корея вважає, що США використовують ворожу політику щодо Пхеньяна, регулярно проводять військові навчання і схвалюють санкції. Тому в КНДР вважають неможливою щиру допомогу з боку США.

21 травня під час візиту до Південної Кореї президент Джо Байден заявив, що США пропонували Північній Кореї допомогу з вакцинами від коронавірусу, проте Пхеньян відмовився від пропозиції. 

Лише за останню добу в Північній Кореї було виявлено понад 186 тис. хворих із симптомами лихоманки. Загальна кількість таких хворих з кінця квітня сягає понад 2,64 млн. Ймовірно усі вони були заражені коронавірусом.

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КНДР
Південна Корея
Північна Корея
Пхеньян
Кім Чен Ин
Джо Байден
пандемія
США
Коронавірус
COVID-19
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