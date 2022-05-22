У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters
Північна Корея відмовилася від пропозиції США про допомогу у боротьбі з коронавірусом
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агенції в Білому домі, КНДР проігнорувала пропозицію США допомогти у боротьбі з коронавірусом, оскільки вважає наміри нещирими.
За словами співрозмовника Reuters, Північна Корея вважає, що США використовують ворожу політику щодо Пхеньяна, регулярно проводять військові навчання і схвалюють санкції. Тому в КНДР вважають неможливою щиру допомогу з боку США.
21 травня під час візиту до Південної Кореї президент Джо Байден заявив, що США пропонували Північній Кореї допомогу з вакцинами від коронавірусу, проте Пхеньян відмовився від пропозиції.
Лише за останню добу в Північній Кореї було виявлено понад 186 тис. хворих із симптомами лихоманки. Загальна кількість таких хворих з кінця квітня сягає понад 2,64 млн. Ймовірно усі вони були заражені коронавірусом.
- 12 травня КНДР вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус.
- 16 травня Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.
- 21 травня Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином, якщо лідер КНДР виявить серйозний підхід до діалогу.
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