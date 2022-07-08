У колабораціонізмі підозрюють "заступницю мера" тимчасово окупованого Бердянська
Прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності псевдозаступниці мера тимчасово окупованого Бердянська
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Після повномасштабного вторгнення РФ колишня бухгалтерка бази відпочинку в Бердянську погодилася співпрацювати із рашистською владою. Зрадниця обійняла посаду "заступниці мера" Бердянська.
Ексбухгалтерка допомагає російській владі в економічній та фінансовій сферах, а також керує аграрним сектором.
Запорізька обласна прокуратура громадянці України повідомила про підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
- 20 квітня в тимчасово окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника. Самопроголошений "мер" Сауленко "призначив" своїм заступником місцевого колаборанта Самойленка Микиту Івановича. Як стало відомо, раніше чоловік працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".
- Жителю Бердянська повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території під час воєнного стану.
- 30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру через співпрацю з окупантами.
- 21 березня у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти призначили мером Олександра Сауленка. Рашисти призначили мером судимого за педофілію.
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