Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Після повномасштабного вторгнення РФ колишня бухгалтерка бази відпочинку в Бердянську погодилася співпрацювати із рашистською владою. Зрадниця обійняла посаду "заступниці мера" Бердянська.

Ексбухгалтерка допомагає російській владі в економічній та фінансовій сферах, а також керує аграрним сектором.

Запорізька обласна прокуратура громадянці України повідомила про підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

20 квітня в тимчасово окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника. Самопроголошений "мер" Сауленко "призначив" своїм заступником місцевого колаборанта Самойленка Микиту Івановича. Як стало відомо, раніше чоловік працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".

Жителю Бердянська повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території під час воєнного стану.

30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру через співпрацю з окупантами.

21 березня у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти призначили мером Олександра Сауленка. Рашисти призначили мером судимого за педофілію.