У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна

Про це повідомила знята з державної реєстрації правозахисна група "Вясна".

"Такий вирок ухвалив суддя Пінського району та міста Пінська Андрій Бичила за поданням прокурора Іллі Гузаревича, попри те що Микола Климович мав інвалідність серця ІІ групи. Чоловіка затримали в залі суду, оскільки до винесення вироку він був на волі", - зазначають правозахисники.

Представникам режиму Лукашенка не сподобалося те, що він поставив лайк під карикатурою на Олександра Лукашенка, а також розмістив зображення Володимира Путіна у нацистській формі, пише газета "Наша ніва".

28 лютого Климович отримав вирок, 21 квітня його перевели до колонії.

Довідка

Микола Климович ще замолоду долучився до суспільно-політичного життя Білорусі. У 1990-х вступив у партію "Білоруський народний фронт" (БНФ), у 2001 році став членом ініціативної групи зі створення республіканського громадського об'єднання "Правовий захист громадян" під керівництвом Олега Волчека, розповідає ТГ-канал "Білорусь головного мозку".

Починаючи із 2009 року вів блог у "Живому журналі", де розповідав про своє життя у Пінську.

2020 року за активну громадянську позицію його забрали до психіатричного диспансеру, де, за словами Миколи, спеціально протримали аж до завершення президентських виборів.

Микола Климович активно виступав проти російського вторгнення до України.

Опозиційна "Народна громада", що називає покійного своїм активістом, обіцяє "звернутися до міжнародних організацій для розслідування смерті Миколи Климовича".

Лідера "Народної громади" Миколу Статкевича також ув'язненко.