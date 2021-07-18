У команді Безоса розповіли про останні приготування до космічного польоту мільярдера
Мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос веде із членами своєї команди останні приготування до суборбітального космічного польоту
Про це повідомляє Голос Америки.
Безос та три інші члени його команди готуються до запуску пілотованого суборбітального польоту космічної ракети New Shepard компанії Blue Origin.
Запуск відбудеться у вівторок, 20 липня, зі стартового майданчика у Техасі. Політ автоматизованої ракети, що не потребуватиме управління з боку екіпажу, триватиме 11 хв.
На борту капсули будуть наймолодша людина в історії, що летить у космос, - 18-річний студент Олівер Деймен - й також найстарша людина - 82-річна Воллі Фанк. Ще одним членом команди стане брат засновника Amazon - Марк Безос.
New Shepard, за планом, підніметься на висоту в 100 км, після цього капсула з екіпажем повернеться на Землю.
Запуск транслюватиметься наживо на сайті BlueOrigin.com 20 липня о 12:30 дня за Києвом.
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Нагадаємо, 11 липня компанія Virgin Galactic здійснювала перший космічний туристичний політ, в якому брав участь її власник - мільярдер Річард Бренсон.
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