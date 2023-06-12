У комп'ютерній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська локалізація

Про це йдеться у заяві компанії.

У цей час вийде й ігрове доповнення "Ілюзія свободи" - також з українським перекладом.

"Я дуже радію, що українські гравці незабаром зможуть зануритися у світ "Кіберпанку" нашою рідною мовою. Ми в CD PROJEKT RED хотіли виявити нашу підтримку цієї частини нашої спільноти та віддати належне їм визнання, а особисто я дуже пишаюся і тішуся тим, що мала змогу допомогти втілити цей задум. Не можу дочекатися, щоб поділитися з вами результатами нашої роботи вже в вересні цього року", - коментує менеджерка проєкту локалізації Марія Стрільчук.

Старший менеджер проєктів локалізації Александр Радкевич розповів, що українська локалізація для такої великої гри стала викликом для команди.

"Для нас, як для локалізаційної команди, додавання українського перекладу до Cyberpunk 2077 було захопливим викликом. Завжди цікаво додавати нові мови до створеної гри, особливо коли йдеться про такий великий проєкт, як Cyberpunk 2077. Робота над основною грою та доповненням тривала одночасно, що дещо ускладнило цей процес", - розповів Радкевич.

Він зазначив, що на переклад знадобилося більше року, було перекладено та адаптовано понад мільйон слів із діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу.

"Я щиро сподіваюся, що українська спільнота насолоджуватиметься кожною хвилиною гри", - додав Радкевич.

Довідково. Cyberpunk 2077 - гра в жанрі action RPG в стилі кіберпанку, розроблена польською студією CD Projekt RED. Події гри відбуваються у вигаданому місті Найт-сіті, де головний герой - найманець Ві - випадково стає свідком вбивства глави корпорації, внаслідок чого його звинувачують у злочині.

"Ілюзія свободи" - це прийдешнє доповнення до Cyberpunk 2077 у стилі шпигунського трилера. Після того, як орбітальний літак президентки Нових Сполучених Штатів Америки збито над найнебезпечнішим районом Найт-Сіті, її може врятувати лише одна людина - головний герой Ві.