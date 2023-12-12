У конгресі США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника лідера республіканців на умовах анонімності.

Помічник говорив на умовах анонімності, оскільки офіційні плани щодо голосування не остаточні.

Раніше в понеділок один з республіканських законодавців заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкрив плани щодо голосування в четвер на закритому засіданні, і цей часовий проміжок повторили й інші республіканці.

У четвер Палата представників має покинути Вашингтон на більш ніж тритижневі канікули наприкінці року.

Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр. Вони також звинувачують Міністерство юстиції в неправомірному втручанні в розслідування щодо Байдена.

Окрім цього, звинувачують Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.