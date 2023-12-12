У конгресі США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена, - Reuters
Очікується, що контрольована республіканцями Палата представників Конгресу США проголосує в середу за офіційне оформлення процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена
Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника лідера республіканців на умовах анонімності.
Помічник говорив на умовах анонімності, оскільки офіційні плани щодо голосування не остаточні.
Раніше в понеділок один з республіканських законодавців заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкрив плани щодо голосування в четвер на закритому засіданні, і цей часовий проміжок повторили й інші республіканці.
У четвер Палата представників має покинути Вашингтон на більш ніж тритижневі канікули наприкінці року.
Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр. Вони також звинувачують Міністерство юстиції в неправомірному втручанні в розслідування щодо Байдена.
Окрім цього, звинувачують Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.
- Нагадаємо, у травні республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила про намір внести до конгресу проєкт закону про імпічмент президентові США Джо Байдену через його міграційну політику.
- У середині вересня у палата представників конгресу США розпочала офіційне розслідування щодо можливості оголошення початку процедури імпічменту президента Джо Байдена.
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