У Конгресі вимагають у Байдена пояснень щодо стратегії перемоги України та таємних переговорів з РФ

Про це йдеться в повідомленні комітету в закордонних справах Палати представників, пише Укрінформ.

Голова комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і сенатор Джим Ріш хочуть почути від президента США про стан офіційних і неофіційних переговорів з Росією щодо шляхів припинення війни.

"Як рішучі прихильники України ми залишаємося глибоко занепокоєні тим, що й через півтора року від початку неспровокованої агресії Росії ваша адміністрація не спромоглася сформулювати стратегію допомоги США Україні в досягнені перемоги над РФ з одночасним визначенням пріоритетів і просуванням американських інтересів", – ідеться в листі.

Обіцянка підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" не є стратегією, наголошують його автори.

Як випливає з документа, американські чиновники вдаються до неофіційної дипломатії з особами, близькими до президента РФ Путіна без участі українських посадовців.

"Про ці зустрічі не було повідомлено комітету в закордонних справах Палати представників та комітету Сенату США з міжнародних відносин. Це неприйнятно. Ми маємо бути поінформовані про стратегію вашої адміністрації задля успішного завершення війни та про всі ваші зусилля щодо взаємодії з Росією", – вказують Маккол і Ріш.

За їхніми словами, "оскільки воюють українські, а не американські солдати, було б ганебно виключати Київ з дискусій про його власне майбутнє". Республіканці ставлять Байдену низку запитань з цього приводу, зокрема про те, хто з його адміністрації і якою мірою залучений до таких переговорів.