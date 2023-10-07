У Конгресі вимагають у Байдена пояснень щодо стратегії перемоги України та таємних переговорів з РФ
Два сенатори-республіканці, надіслали Джо Байдену листа з вимогою поінформувати Конгрес про його стратегію "підтримки перемоги України" і неофіційні переговори з Росією
Про це йдеться в повідомленні комітету в закордонних справах Палати представників, пише Укрінформ.
Голова комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і сенатор Джим Ріш хочуть почути від президента США про стан офіційних і неофіційних переговорів з Росією щодо шляхів припинення війни.
"Як рішучі прихильники України ми залишаємося глибоко занепокоєні тим, що й через півтора року від початку неспровокованої агресії Росії ваша адміністрація не спромоглася сформулювати стратегію допомоги США Україні в досягнені перемоги над РФ з одночасним визначенням пріоритетів і просуванням американських інтересів", – ідеться в листі.
Обіцянка підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" не є стратегією, наголошують його автори.
Як випливає з документа, американські чиновники вдаються до неофіційної дипломатії з особами, близькими до президента РФ Путіна без участі українських посадовців.
"Про ці зустрічі не було повідомлено комітету в закордонних справах Палати представників та комітету Сенату США з міжнародних відносин. Це неприйнятно. Ми маємо бути поінформовані про стратегію вашої адміністрації задля успішного завершення війни та про всі ваші зусилля щодо взаємодії з Росією", – вказують Маккол і Ріш.
За їхніми словами, "оскільки воюють українські, а не американські солдати, було б ганебно виключати Київ з дискусій про його власне майбутнє". Республіканці ставлять Байдену низку запитань з цього приводу, зокрема про те, хто з його адміністрації і якою мірою залучений до таких переговорів.
- На початку липня стало відомо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна. У Держдепі США і Білому домі заявили, що адміністрація президента Джо Байдена не санкціонувала їх.
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