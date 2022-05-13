У Коростені на Житомирщині демонтували два радянські пам'ятники
13 травня у Коростені Житомирської області демонтували пам’ятники "Учасникам Української революції початку ХХ століття" та радянському письменнику Миколі Островському
Про це повідомляє Коростенська міська рада у Facebook.
"Сьогодні, 13 травня, відбувся демонтаж пам’ятника "Учасникам Української революції початку ХХ століття" по вул. І.Франка, М.Островського в парку "Древлянський" та меморіальної дошки на честь Блiнкова I. - засновника міської бібліотеки в місті Коростені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виконавчий комітет міськради прийняв рішення про демонтаж пам’яток, які мають стосунок до російських та радянських діячів культури, мистецтва, політики на виконання закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".
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