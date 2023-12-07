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У костел Святого Миколая в Києві привезли на зберігання мощі Папи Івана Павла ІІ

7 грудня, 2023 четвер
05:53
Суспільство Папа Іван Павло ІІ

У костелі Святого Миколая у Києві з нагоди храмового свята відбулось урочисте внесення мощей святого Івана Павла ІІ

Про це повідомляє Укрінформ.

Після цього розпочалась урочиста літургія у честь Святого Миколая. Після служби кожен вірянин мав можливість вшанувати мощі.

"Для нас це дуже важлива подія... Мощі будуть у костелі на постійній основі, у доступності для всіх", - сказав настоятель парафії святого Миколая отець Павло Вишковський.

Він нагадав, що у червні 2001 року Іван Павло ІІ під час апостольської подорожі в Україну відвідав костел Святого Миколая, і тодішній Президент України Леонід Кучма пообіцяв йому, що костел буде переданий у постійне користування парафії. Але за 22 роки цього так і не відбулося. Нині храм перебуває у власності держави, на балансі Національного будинку органної та камерної музики.

На честь храмового свята також презентували виставку київської художниці Світлани Севостьянчик "Сила вистояти". Одну зі своїх робіт вона подарувала костелу.

"На картині зображений Святий Миколай та все, що стосується наших воїнів, наших захисників, нашої волі. Це різні воїни. Святий Миколай також у військовому вбранні, бо він також є захисником", - пояснила художниця.

Довідково. Костел Святого Миколая зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів і парафія святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.

3 вересня 2021 року у костелі виникла пожежа на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю.

Попередньою причиною займання називали коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Культура
новини Києва
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