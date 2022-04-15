У кожній лікарні окупованого Херсона відкрили пункт видачі ліків, - мер
У всіх лікарнях тимчасово окупованого Херсона відкрили пункти видачі ліків, привезених волонтерами
Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.
"Тепер у кожній міській лікарні відкрито пункт видачі ліків, доставлених за допомогою волонтерських організацій. Але. Читайте уважно, як вони потраплятимуть до вас: Ви залишаєте заявку на медпрепарат свого сімейного або лікаря. Тільки так ми зможемо розуміти потребу та закривати її за можливості. Коли препарат буде в наявності, ви отримаєте його у пункті видачі лікарні, показавши напрямок свого лікаря", - пояснив він.
За словами мера, інакше цей механізм не працюватиме, і якщо хочеться зупинити завищення цін і спекуляцію, необхідно все робити так. Ігор Колихаєв закликав містян не погрожувати лікарям, якщо в них немає потрібних препаратів.
"Ми зацікавлені в тому, щоб усі ви були живі та здорові, тому намагатимемося робити цю роботу якнайкраще. Але допоможіть і ви нам: приберіть емоції та агресію, давайте залишатимемося людьми. Усім тяжко. Якщо раптом з якихось причин ви не знайшли розуміння зі своїм сімейним лікарем, звертайтеся до завідувача поліклініки або директора лікарні", - зауважив мер.
Пункти видачі медпрепаратів працюють з 8:00 до 15:00.
КНП ХДКЛ ім. А. та О. Тропіних:
- поліклініка №1 (вул. Комарова, 2, каб. №20);
- дитяча поліклініка №1 (вул. Комарова, 2, каб. №15);
- дитяча поліклініка №2 (просп. Будівельників, 20, каб.204);
- дитяча поліклініка №3 (проїзд Берегової, 3, каб.4 (2 пов.);
- Камишанська амбулаторія (Камишани, вул.Нижня, 85, каб.5).
- перший поверх поліклініки №1, профвідділення (є покажчик).
- поліклініка №1, пункт щеплень (Ушакова, 21);
- поліклініка №3, пункт щеплень (200 років Херсона, 25).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.64
- Актуальне
- Важливе