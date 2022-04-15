У кожній лікарні окупованого Херсона відкрили пункт видачі ліків, - мер

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.



"Тепер у кожній міській лікарні відкрито пункт видачі ліків, доставлених за допомогою волонтерських організацій. Але. Читайте уважно, як вони потраплятимуть до вас: Ви залишаєте заявку на медпрепарат свого сімейного або лікаря. Тільки так ми зможемо розуміти потребу та закривати її за можливості. Коли препарат буде в наявності, ви отримаєте його у пункті видачі лікарні, показавши напрямок свого лікаря", - пояснив він.



За словами мера, інакше цей механізм не працюватиме, і якщо хочеться зупинити завищення цін і спекуляцію, необхідно все робити так. Ігор Колихаєв закликав містян не погрожувати лікарям, якщо в них немає потрібних препаратів.



"Ми зацікавлені в тому, щоб усі ви були живі та здорові, тому намагатимемося робити цю роботу якнайкраще. Але допоможіть і ви нам: приберіть емоції та агресію, давайте залишатимемося людьми. Усім тяжко. Якщо раптом з якихось причин ви не знайшли розуміння зі своїм сімейним лікарем, звертайтеся до завідувача поліклініки або директора лікарні", - зауважив мер.



Пункти видачі медпрепаратів працюють з 8:00 до 15:00.



КНП ХДКЛ ім. А. та О. Тропіних:

поліклініка №1 (вул. Комарова, 2, каб. №20);

дитяча поліклініка №1 (вул. Комарова, 2, каб. №15);

дитяча поліклініка №2 (просп. Будівельників, 20, каб.204);

дитяча поліклініка №3 (проїзд Берегової, 3, каб.4 (2 пов.);

Камишанська амбулаторія (Камишани, вул.Нижня, 85, каб.5).

перший поверх поліклініки №1, профвідділення (є покажчик).

поліклініка №1, пункт щеплень (Ушакова, 21);

поліклініка №3, пункт щеплень (200 років Херсона, 25).

"Під час відвідування пунктів слід надати амбулаторну картку із записом призначення лікаря або витяг з історії хвороби при тривалому застосуванні медикаментів у разі хронічної хвороби", - додав Ігор Колихаєв.

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