У Кракові тисячі людей вийшли на мирну акцію на знак солідарності з Україною
Тисячі людей з синьо-жовтими прапорами вийшли на центральну площу Кракова, щоб висловити свою підтримку Україні, яка воює.
Про це інформує Богдан Кліх, політичний діяч, міністр оборони Польщі з листопада 2007 до липня 2011-ого в уряді Дональда Туска.
Фото: Богдан Кліх
"Як завжди, Краків солідарний з Україною. Тисячі на Ринковій площі в Кракові, сотні в щоденній допомозі біженцям. Гордість і повага", – написав він у Твіттері.
Фото: Богдан Кліх
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