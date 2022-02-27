У Кракові тисячі людей вийшли на мирну акцію на знак солідарності з Україною

Про це інформує Богдан Кліх, політичний діяч, міністр оборони Польщі з листопада 2007 до липня 2011-ого в уряді Дональда Туска.





Фото: Богдан Кліх

"Як завжди, Краків солідарний з Україною. Тисячі на Ринковій площі в Кракові, сотні в щоденній допомозі біженцям. Гордість і повага", – написав він у Твіттері.





Фото: Богдан Кліх