У Краматорську відкрили пам'ятник Стусу

Про це повідомляє сайт "Восточный проект".



Пам'ятник створений з білого вапняку. Це портал з портретом Стуса, який виконаний з металу. На порталі висічені цитати з творів поета.

"У нас сьогодні знакова подія – в нас з’явилась нова культурна пам’ятка, яка на мою думку, стане однією з візитних карток Краматорська. І місцем, яке будуть відвідувати гості та мешканці нашого міста", - заявив мер міста Олександр Гончаренко.