У Краматорську відкрили пам'ятник Стусу
У Краматорську відкрили пам'ятник поету-дисиденту Василю Стусу
Про це повідомляє сайт "Восточный проект".
Пам'ятник створений з білого вапняку. Це портал з портретом Стуса, який виконаний з металу. На порталі висічені цитати з творів поета.
"У нас сьогодні знакова подія – в нас з’явилась нова культурна пам’ятка, яка на мою думку, стане однією з візитних карток Краматорська. І місцем, яке будуть відвідувати гості та мешканці нашого міста", - заявив мер міста Олександр Гончаренко.
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