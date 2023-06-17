У Кременчуці на м'ясокомбінаті стався витік аміаку: є постраждалі

Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Зазначається, що внаслідок аварії на м'ясокомбінаті постраждали два працівники. Їх доставили в лікарню з діагнозом - отруєння парами аміаку. Відомо, що їх стан середньої тяжкості.

Також повідомляється, що аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Представники різних служб здійснили забір проб повітря навколо місця аварії, тож аміак у повітрі не виявлений.

"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - йдеться у повідомлені.