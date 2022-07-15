Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - написав він.

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