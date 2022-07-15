У Кременчуці пролунали вибухи
У п'ятницю, 15 липня, під час вечірньої повітряної тривоги у Кременчуці пролунали вибухи. Новина доповнюється
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - написав він.
- У Дніпрі прогриміла серія вибухів.
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