У Кремінній унаслідок російських обстрілів загорівся ліс, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"В сіточному лісництві міста Кремінна унаслідок ворожих обстрілів сталося займання лісу. Є загроза переходу вогню на приватний сектор", - наголосив він.



За словами голови ОВА, мінімальна відстань між будинками та лісом становить 7 м. Зараз співробітники ДСНС намагаються локалізувати пожежу.

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