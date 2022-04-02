У Кремінній унаслідок російських обстрілів загорівся ліс, - Гайдай
У Кремінній на Луганщині російські обстріли призвели до займання лісу, пожежа може перейти на приватний сектор
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"В сіточному лісництві міста Кремінна унаслідок ворожих обстрілів сталося займання лісу. Є загроза переходу вогню на приватний сектор", - наголосив він.
За словами голови ОВА, мінімальна відстань між будинками та лісом становить 7 м. Зараз співробітники ДСНС намагаються локалізувати пожежу.
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